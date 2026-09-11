La settimana europea: il meglio dell’Italia in Ue

ROMA – La settimana europea si apre da Ventotene, dove venerdì 11 settembre si tiene la seconda Conferenza europea per la libertà e la democrazia.

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, sottolinea la nascita della Freedom Academy. Carlo Corazza, capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, richiama la necessità di un’alleanza tra chi difende libertà e democrazia di fronte alla pressione delle autocrazie. Lunedì 7 settembre, nel punto stampa della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Nuuk, l’Ue rafforza il rapporto strategico con la Groenlandia con uno stanziamento da 200 milioni di euro.

A Bruxelles, l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Elena Donazzan richiama l’attenzione sulla protesta delle imprese europee dell’acciaio e della filiera elettromeccanica, mentre Pasquale Tridico, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, interviene sul tema delle frodi legate all’e-commerce e al ruolo della criminalità organizzata.

Martedì 8 settembre spazio alla libertà dei media con l’evento organizzato al Parlamento europeo da Sandro Ruotolo, eurodeputato del Partito Democratico, insieme alla giornalista Giulia Innocenzi, dedicato alle pressioni sul servizio pubblico e al caso Report. Nella stessa giornata si parla anche di automotive con Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia, e di territori e cultura con Michele Picaro, eurodeputato di Fratelli d’Italia, Marco Brandizzi, direttore dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, e Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila, in occasione dell’iniziativa dedicata a L’Aquila Capitale italiana della cultura 2026.

Mercoledì 9 settembre si apre con il dibattito sugli affitti brevi e sull’Affordable Housing Act, con gli interventi di Irene Tinagli, eurodeputata del Partito Democratico, e Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia. Ancora centrale il dossier automotive, con Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, e Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, mentre Francesca Migliarucci, vicedirettrice di Federvini, racconta le difficoltà del settore vino tra vendemmia anticipata, stress idrico e cambiamento climatico. Annalisa Corrado, eurodeputata del Partito Democratico, e Lucia Piacentini, presidente del Centro Servizi per il Volontariato delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, accolgono a Bruxelles i volontari di All Inclusive Sport, progetto dedicato all’inclusione dei ragazzi con disabilità nello sport. Nella stessa giornata, Alexander Sell, eurodeputato di AfD, commenta il risultato del partito in Sassonia-Anhalt, mentre Italia Nostra porta davanti al Parlamento europeo la protesta contro gli effetti non pianificati del Green Deal sui territori italiani, con gli interventi di Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Toscana, e delle rappresentanti dell’associazione Lucia Minunno e Alessandra Fenizi.

Giovedì 10 settembre il Parlamento europeo ospita il confronto sul fenomeno hikikomori, con gli interventi di Fabiano Gerevini, consigliere di Panathlon International, Giorgio Chinellato, presidente di Panathlon International, e Mariateresa Vivaldini, eurodeputata di Fratelli d’Italia, sul ruolo dello sport nella prevenzione del disagio giovanile. Pierfrancesco Maran, eurodeputato del Partito Democratico e presidente della commissione Ambiente del Parlamento europeo, interviene sulla riforma dell’Ets. Nicola Zingaretti, eurodeputato e capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, presenta la sua relazione sul Patto per il Mediterraneo, mentre Raffaele Fitto, commissario europeo, illustra la nuova strategia dell’Unione europea per le regioni ultraperiferiche. Spazio anche al dibattito sulla questione palestinese con Lucia Annunziata, europarlamentare del Partito Democratico, e alla conferenza stampa della presidente della Bce Christine Lagarde sui rischi legati allo shock energetico.