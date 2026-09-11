Tg Commissioni, l’edizione di venerdì 11 settembre 2026

CITTADINANZA, ANTIGONE: NON È CONCETTO TRABALLANTE

“La cittadinanza è una componente essenziale della personalità dei soggetti e non può essere considerata un elemento traballante nella definizione della sua permanenza”. Lo ha detto Arturo Salerni di Antigone nel corso dell’audizione in commissione Affari Costituzionali.

La proposta di legge in discussione, ha aggiunto, “contrasta con il concetto universalmente riconosciuto alla cittadinanza”. Per Gianluca Mastrovito delle ACLI, infine, “la cittadinanza non è strumento contro la criminalità”, ma nelle democrazie serve a riconoscere “chi è parte della comunità”.

PIANO MATTEI, AVSI: SERVE MECCANISMO STABILE CON PAESI AFRICANI

Prosegue in commissione Esteri l’esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Bisogna “rafforzare un meccanismo stabile con i partner africani, creare un quadro strutturato e duraturo”, hanno detto i rappresentanti della Fondazione AVSI, nel corso di un’audizione.

Secondo l’organizzazione non governativa “bisogna migliorare l’aspetto del monitoraggio e la valutazione, con indicatori precisi e definiti obiettivi di benchmarking, e soprattutto migliorare la comunicazione”. Questo perché “sono stati fatti passi in avanti ma serve l’impegno ad avviare una comunicazione più sistematica con tutti”.

AL VIA ESAME DIRETTIVA UE SU DANNI DA PRODOTTI DIFETTOSI

La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l’esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva europea 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento, identificato come atto del governo n. 434, recepisce la nuova disciplina europea e comporta l’abrogazione della precedente direttiva. Relatore del provvedimento è Ciro Maschio di Fratelli d’Italia.

IN COMMISSIONE AMBIENTE AUDIZIONI SU LEGGE IMBALLAGGI

Il tema degli imballaggi è stato affrontato in commissione Ambiente, dove si sono svolte audizioni informali nell’ambito dell’esame delle proposte di legge Roggiani, Ilaria Fontana e Milani. Le proposte riguardano l’introduzione e la disciplina di sistemi di riutilizzo, deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi. A riguardo sono stati ascoltati rappresentanti di ASviS, Confesercenti, Giacimenti Urbani APS, Legambiente e WWF Italia. In sede consultiva, inoltre, la Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge per l’istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.