Di Battista via da Cuba, è in volo per l’Italia

ROMA – Alessandro Di Battista è partito oggi, 11 settembre, alle 17 circa ora italiana, a bordo del volo sanitario che lo riporterà in Italia. Si tratta di un volo a tappe e a bassa quota, con una durata stimata di circa 12 ore: l’arrivo è previsto per sabato pomeriggio.

L’ex deputato del Movimento 5 Stelle era ricoverato a Cuba da due settimane. Si trovava sull’isola per un reportage quando, il 28 agosto, è stato colpito da un ictus. Ricoverato inizialmente a Santa Clara, è stato poi trasferito all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il rientro in Italia era stato organizzato nei giorni successivi, ma le condizioni cliniche non avevano finora permesso il trasferimento.

Un primo tentativo di rimpatrio, finanziato dall’assicurazione sanitaria sottoscritta prima della partenza, era stato programmato per il 4 settembre. Lo stesso Di Battista aveva annunciato su Instagram il rientro, precisando che i costi del volo sarebbero stati coperti dalla polizza assicurativa, dopo le polemiche sollevate sulla questione. L’aeroambulanza era arrivata alle Bahamas in attesa di raggiungere l’Avana e riportarlo a Roma, dove i medici del Gemelli avrebbero dovuto sottoporlo a un nuovo intervento neurochirurgico. Nella notte, tuttavia, le sue condizioni erano peggiorate, spingendo i medici dell’Hermanos Ameijeiras a intervenire direttamente sul posto.

Il volo di rientro in Italia sarà a tappe e a bassa quota, a causa delle sue condizioni.