“Uno entra, uno esce”, uno scompare: l’accordo di scambio migranti tra Francia e Uk fa acqua da tutte le parti

ROMA – “Uno entra, uno esce”, dice per claim l’accordo di scambio vicendevole migranti tra Francia e Regno Unito. Manca l’appendice: “uno scompare”. Sono centinaia i richiedenti asilo spariti, tra loro almeno 41 minori.

Del progetto pilota salutato come “innovativo” da Keir Starmer ed Emmanuel Macron nel luglio 2025 resta, quindici mesi dopo, un bilancio da centinaia di persone rimpatriate forzatamente in Francia di cui non si ha più traccia, secondo le ONG. Almeno 41 minori che in teoria nemmeno dovrebbe essere trasferiti.

Il meccanismo, in teoria, prevede che chi arriva nel Regno Unito a bordo di piccole imbarcazioni viene rispedito in Francia, in cambio di altrettanti richiedenti asilo portati legalmente oltremanica. Nella pratica, i numeri raccontano un’altra storia. Da settembre 2025 sono state rimpatriate circa 1.400 persone – appena il 4% delle 32.000 che hanno attraversato la Manica nello stesso periodo – e questa cifra non tiene nemmeno conto di chi è rientrato una seconda volta nel Regno Unito, in parte ora clandestino. Un trattato talmente poroso da aver già richiesto una modifica ad hoc, per permettere un secondo rimpatrio di chi torna a bordo di camion.



L’accordo scade il primo ottobre, e nessuno sa bene cosa lo sostituirà, se non l’ambizione, coltivata dalla ministra dell’Interno Shabana Mahmood e dal governo francese, di estenderlo e replicarlo su scala europea.



Sulle sparizioni, la responsabile di Humans For Rights Network, Maddie Harris, parla di un elenco di almeno 41 minori rimpatriati “illegalmente” — la detenzione di minori non accompagnati in centri per adulti è vietata dalla legge, e i minori sono esplicitamente esclusi dal trattato — mentre il Ministero dell’Interno britannico liquida l’accusa come “categoricamente falsa”, assicurando verifiche dell’età e assistenza legale entro 24 ore. A smentire questa rassicurazione gli Independent Monitoring Boards, organismi di controllo indipendenti sulle carceri, secondo cui quasi un centinaio di minori sarebbero stati identificati come adulti e detenuti come tali.



Del resto, chi si volatilizza non lo fa per caso. Fonti francesi parlano di appena 200 rimpatriati ancora in contatto con le autorità, mentre centinaia di altri si sono dati alla clandestinità in giro per l’Europa.