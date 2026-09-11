La Colombia un mese dopo il sisma: “Tanti dormono ancora in strada”

ROMA – Case sospese nel nulla, accanto a montagne di detriti. Accanto passano motociclette perché la vita deve andare comunque avanti: in Colombia, un mese dopo il terremoto del 10 agosto 2026 con epicentro nel dipartimento del Chocó.

Le vittime sono state almeno 331, gli scomparsi 143. Poi ci sono i sopravvissuti, centinaia di migliaia di persone che ora hanno bisogno di alloggi sicuri, acqua potabile e protezione. A raccontarlo è Jorge Murillo, al fianco delle comunità della regione con l’ong umanitaria Cesvi. “Molte case sono state completamente distrutte, altre non sono più in condizioni di essere abitate”, riferisce il cooperante. “Questo ha costretto molte persone a cercare rifugio presso parenti, nelle case dei vicini oppure, nei casi peggiori, a dormire per strada”.