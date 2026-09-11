Scuola, Valditara dice no ai compiti last minute: “Devono essere scritti sul diario cartaceo”

ROMA – “Manderemo un’altra circolare ancora più stringente. In essa ribadirò che non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera per la mattina dopo. Devono essere scritti sul diario, sul diario cartaceo”. Lo ha detto a Skuola.net il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara per l’avvio del nuovo anno scolastico.

VALDITARA: “SERVE LEGGE PER LIMITE 30% STRANIERI PER CLASSE”

“Noi siamo contro le scuole ghetto”. Lo ha detto a Skuola.net il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in riferimento al limite del 30% di studenti stranieri per classe, oggi disciplinato da una circolare e che vuole trasformare in legge.

“Noi riteniamo che si debba intervenire con legge- ha spiegato Valditara- dando delle indicazioni chiare, facendo sì che gli Uffici Scolastici Regionali possano, con le loro articolazioni, svolgere un’azione di coordinamento fra le varie scuole, fra i vari presidi delle varie scuole, per distribuire questi ragazzi”.