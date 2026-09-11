‘Il coraggio delle libertà’: a Napoli il congresso dell’associazione Luca Coscioni

NAPOLI – “Le lotte per la libertà individuale, il diritto all’autodeterminazione, dall’inizio alla fine della vita, la libertà di ricerca scientifica, i diritti sul fine vita, per non dover subire sulla propria pelle, come una tortura, le scelte volute da altri, il tema dell’aborto, della procreazione medicalmente assistita, della laicità delle istituzioni”: Marco Cappato ha elencato gli argomenti che saranno al centro dell’iniziativa “Il coraggio delle libertà”, una settimana di appuntamenti, in programma dal 6 all’11 ottobre, in diversi luoghi della città di Napoli, promossi dall’associazione Luca Coscioni, che celebra il suo 23esimo congresso da venerdì 9 a domenica 11. Cappato ha presentato l’evento nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nel The Spark Creative Hub del Mondadori Bookstore di via degli Acquari.

Tra gli obiettivi dell’incontro anche quello di “spingere la politica nazionale e regionale, come già accaduto in alcuni territori, ad approvare buone norme e regole: per esempio la Regione Campania può, e speriamo che lo faccia nelle prossime settimane, approvare la nostra legge sul fine vita già approvata dal Veneto, dalla Toscana, dalla Sardegna e dall’Emilia-Romagna”, ha evidenziato il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni.

A “Il coraggio delle libertà” saranno presenti, tra gli ospiti, Roberto Saviano, Cristina Cattaneo, Michele De Luca, Marianna Aprile, Edoardo Camurri e Fabrizio Starace, insieme a giornalisti, scienziati, ricercatori, medici, giuristi e rappresentanti della società civile. “È un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza – ha aggiunto Cappato – e credo che insieme potremo fare un lavoro importante a difesa della libertà individuale in un momento in cui le libertà sono sotto attacco da tutti i fronti, sia a livello internazionale che italiano”.

Il programma, in aggiornamento, prevede appuntamenti nella sede di corso Umberto I dell’Università degli studi di Napoli Federico II, nel cortile di Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli, negli spazi di Quartiere Intelligente a Montesanto, nelle sedi del Cnr di Napoli e del Museo Darwin Dohnr, nella villa comunale di Napoli.