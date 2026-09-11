Capodanno Rai, c’è l’annuncio: ecco in quale città

PALERMO – “Per la prima volta nella storia la diretta televisiva del Capodanno Rai verrà trasmessa da una città siciliana, Palermo. L’anno prossimo da un’altra, sempre della nostra regione. Si tratta di un accordo Rai che abbiamo raggiunto”.
Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con un video sulla sua pagina Facebook. Schifani poi aggiunge: “Oggi abbiamo deliberato un ulteriore tassello di promozione della nostra terra: la trasmissione ‘Stanotte a…Palermo’, di Alberto Angela, verrà trasmessa la sera di Natale”.