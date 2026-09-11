venerdì 11 Settembre 2026

Capodanno Rai, c’è l’annuncio: ecco in quale città

Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con un video sulla sua pagina Facebook

di Salvo CataldoData pubblicazione: 11-9-2026 ore 15:51Ultimo aggiornamento: 11-9-2026 ore 15:53

PALERMO – “Per la prima volta nella storia la diretta televisiva del Capodanno Rai verrà trasmessa da una città siciliana, Palermo. L’anno prossimo da un’altra, sempre della nostra regione. Si tratta di un accordo Rai che abbiamo raggiunto”.

Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con un video sulla sua pagina Facebook. Schifani poi aggiunge: “Oggi abbiamo deliberato un ulteriore tassello di promozione della nostra terra: la trasmissione ‘Stanotte a…Palermo’, di Alberto Angela, verrà trasmessa la sera di Natale”. 

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