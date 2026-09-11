Damiano David e Dove Cameron, matrimonio il 25 settembre in Val d’Orcia. Sarà reunion?

ROMA – Damiano David, cantante romano e voce dei Måneskin, e Dove Cameron, attrice e cantante statunitense, si sposeranno il 25 settembre a Castiglion del Bosco, la tenuta nel cuore della Val d’Orcia gestita dal gruppo alberghiero Rosewood. A rivelare data e location è stata Vanity Fair, che parla di una cerimonia blindatissima tra le colline senesi. La coppia, al momento, non ha confermato direttamente la notizia.

La pista toscana era già la più accreditata da settimane. A luglio le pubblicazioni matrimoniali erano state affisse al Comune di Roma a luglio, un passaggio burocratico che ha reso ufficiale l’intenzione di sposarsi, senza però chiarire dove e quando sarebbe avvenuta la cerimonia.

DALL’ITALIA ALLA TOSCANA

Un matrimonio in Italia non è una sorpresa. Già a febbraio era stata la stessa Dove Cameron a raccontare che lei e Damiano stavano progettando le nozze nel nostro Paese: per l’attrice americana sarebbe stato una sorta di destination wedding, mentre per Damiano, nato a Roma, avrebbe avuto un significato più familiare.

Nei mesi successivi si era parlato anche della Sicilia. A giugno, dopo alcune immagini della coppia a Taormina, erano circolate voci su un possibile matrimonio sull’isola. Le indiscrezioni si sono poi spostate verso la Toscana, ora confermata da Vanity Fair come sede della cerimonia.

DALL’INCONTRO AL FIDANZAMENTO

Damiano David e Dove Cameron si sono conosciuti nel 2022, agli MTV Video Music Awards. Il legame è diventato pubblico nel 2023 e i due hanno fatto il primo red carpet ufficiale insieme nel febbraio 2024, al gala pre-Grammy organizzato da Clive Davis a Los Angeles.

Il fidanzamento è stato annunciato il 3 gennaio 2026, quando Damiano ha condiviso sui social alcune foto insieme a Dove, mostrando anche l’anello. “Sarà un anno bellissimo”, aveva scritto il cantante.



La proposta, però, era arrivata qualche mese prima, nell’ottobre 2025. Ospite del Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Dove aveva raccontato alcuni dettagli del momento, spiegando che Damiano le aveva fatto la proposta a casa, mentre lei era tutt’altro che preparata per un’occasione speciale.

UNA CERIMONIA LONTANA DAI RIFLETTORI

Nonostante ora si conoscano data e location, le fonti concordano su un matrimonio molto privato. Castiglion del Bosco è stata scelta anche per proteggere gli sposi dall’attenzione di fotografi e curiosi.

Tra i possibili invitati circola anche l’ipotesi della presenza degli altri componenti dei Måneskin, la band con cui Damiano ha vinto l’Eurovision Song Contest nel 2021. Nessun dettaglio sulla lista degli invitati è stato però confermato ufficialmente dalla coppia.

Intanto Dove è già tornata in Italia. Il 9 settembre ha pubblicato “When In Rome”, un nuovo singolo che contiene riferimenti diretti al matrimonio e alla storia d’amore con Damiano.