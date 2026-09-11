Palermo, verso la riapertura il centro commerciale ‘Conca d’Oro’

PALERMO – Il centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, danneggiato potrà riaprire tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre. L’annuncio, secondo quanto apprende la Dire, è stato dato da Vincenzo Masciello, componente del collegio dei curatori della liquidazione giudiziale della società titolare del Conca d’Oro, nel corso del tavolo interistituzionale che è in corso nella sede dell’assessorato regionale alle Attività produttive, guidato da Edy Tamajo. All’incontro partecipano, oltre ai sindacati, anche Comune di Palermo, Asp, Arpa Sicilia, Irfis, prefettura e vigili del fuoco. Entro fine settembre potranno essere consegnate le chiavi ai proprietari delle attività che ricadono nel 70% della struttura non colpito dall’incendio: i tempi tecnici per la riapertura dipenderanno poi dalle singole attività. Per il restante 30%, invece, i tempi saranno più lunghi. L’intenzione della governance del Conca d’Oro è quella di riaprire in contemporanea la parte non interessata dalle fiamme.