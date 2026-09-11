Bonino, nel 2024 la storica foto in sedia a rotelle con Papa Francesco

ROMA – Emma Bonino e Papa Francesco uno di fronte all’altro, in sedia a rotelle, sulla terrazza di casa dell’esponente radicale e leader di +Europa. Era novembre del 2024. Bonino era da poco tornata a casa dopo essere stata ricoverata a causa di una crisi respiratoria. Quel giorno il Papa, sulla strada di ritorno dalla Gregoriana, dove aveva incontrato la comunità accademica, aveva deciso di farle una visita a sorpresa.

“Stamane, con enorme sorpresa e piena di emozione, Sua Santità mi ha fatto una graditissima visita- aveva poi scritto Emma Bonino- in un post su X- Di Papa Francesco emerge sempre l’aspetto umano straordinario. Già dai presenti che ha voluto donarmi, un meraviglioso mazzo di rose e dei cioccolatini.áSono rimasta molto colpita dalla forza e comprensione dimostratami già dal suo saluto ‘cerea’ tipico piemontese, per le nostre origini comuni. E avermi detto di essere ‘un esempio di libertà e resistenza’ mi ha riempito di gioia”.

Oggi Emma Bonino è morta, all’età di 78 anni. Lo ha annunciato Più Europa in un post su Facebook: “Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai”. Nel 2015 Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni. Poi, nel 2023, aveva dichiarato di essere guarita. Negli ultimi anni, però, la Bonino è stata ricoverata diverse volte per problemi respiratori, l’ultima lo scorso lunedì. “La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà: contro l’aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro l’infibulazione, contro il giustizialismo, contro i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo. Ma ancora più numerose sono state le sue battaglie per: per la democrazia, per lo Stato di diritto, per la giustizia internazionale, per i diritti e i doveri di ogni persona e ogni famiglia, per l’autodeterminazione delle donne, per la libertà di scegliere, fino alla fine. E per l’Europa unita, democratica e federale: gli Stati Uniti d’Europa”, si legge nel post di Più Europa.