venerdì 11 Settembre 2026

È morta Emma Bonino. Più Europa: “Sempre radicalmente libera”

Addio alla storica leader del Partito Radicale, aveva 78 anni. Era stata ricoverata per una crisi respiratoria

di Piero Bonito OlivaData pubblicazione: 11-9-2026 ore 10:00Ultimo aggiornamento: 11-9-2026 ore 10:39

ROMA – Si è spenta a Roma all’età di 78 anni Emma Bonino. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di una crisi respiratoria. Storica esponente del Partito Radicale italiano. E’ stata eletta dal 1976 in poi in varie legislature alla Camera dei deputati e al Parlamento europeo, infine al Senato della Repubblica.

+ EUROPA: “GRAZIE EMMA DAL PROFONDO DEL CUORE”

“Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro Paese e del mondo libero”.

Lo scrive su Facebook Più Europa.

“Emma fu ‘scelta dalla politica radicale’ quando un divieto cambiò la sua giovane vita. E da quel momento decise che avrebbe lottato affinché non potesse capitare mai più a nessuna. Attivista, parlamentare, ministra, commissaria europea. Sempre radicalmente libera”, si legge. “La sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà: contro l’aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro l’infibulazione, contro il giustizialismo, contro i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo. Ma ancora più numerose sono state le sue battaglie per: per la democrazia, per lo Stato di diritto, per la giustizia internazionale, per i diritti e i doveri di ogni persona e ogni famiglia, per l’autodeterminazione delle donne, per la libertà di scegliere, fino alla fine. E per l’Europa unita, democratica e federale: gli Stati Uniti d’Europa”, prosegue il post.

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