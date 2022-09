Champions League, slitta Rangers-Napoli

ROMA – La seconda partita del Napoli nel girone di Champions League contro i Rangers di Glasgow, in programma martedì 13 settembre in Scozia, sarà spostata al giorno successivo per motivi di ordine pubblico legati alla morte della Regina Elisabetta. Si giocherà quindi mercoledì 14 alle 21. Lo ha ufficializzato l’Uefa. Il settore per i tifosi ospiti resterà chiuso.

