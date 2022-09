Papa Francesco: “Andrò in Kazakistan per parlare di pace, il mondo ne è assetato”

ROMA – “Continuiamo a pregare per il popolo ucraino perché il Signore gli doni conforto e speranza”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus ricordando: “Dopodomani partirò per un viaggio di tre giorni in Kazakistan, dove prenderò parte al congresso dei capi delle religioni mondiali e tradizionali. Sarà l’occasione per dialogare da fratelli, animati dal comune desiderio di pace. Pace ci cui il nostro mondo è assetato”. Il Papa ha aggiunto che “in questi giorni il cardinale Krajewski, prefetto del Dicastero per il servizio della Carità è in Ucraina per visitare varie comunità e testimoniare concretamente la vicinanza del Papa e della Chiesa”.

IL PENSIERO DEL PAPA PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO: PREGO PER ALUNNI

“Non dimentichiamo di pregare per gli scolastici (gli alunni, ndr.) che domani o dopodomani incominciano le scuole di nuovo”, ha aggiunto il Pontefice.

