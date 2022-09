Ilary Blasi replica a Totti: “Ho visto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”

ROMA – Ilary ha “visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”. È la risposta ufficiosa di Blasi all’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera. E’ quasi un avvertimento che trapela da Verissimo, trasmissione che avrebbe pronto lo schema di una confessione tv, appena Ilary Blasi deciderà che sarà arrivato il momento. Intanto Blasi ha risposto alle virgolette dell’ex marito tramite il suo legale, facendo sapere che continuerà a restare in silenzio per tutelare i suoi figli: “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”, fa sapere a Repubblica.

