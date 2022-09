Courmayeur, altri 183.000 euro per i campi di padel a Dolonne

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Courmayeur (Aosta), 11 set. – Altri 183.000 euro per i nuovi campi da padel. Li ha stanziati, con una variazione al bilancio di previsione, il Consiglio comunale di Courmayeur. L’obiettivo, avviato nella precedente seduta con un primo stanziamento di 600.000 euro, è di arrivare entro il prossimo anno ad avere due campi coperti per la disciplina emergente, al posto degli attuali campi da tennis scoperti davanti al Forum sport center di Dolonne.

Il totale della spesa arriva così a 783.000 euro, con la minoranza che non ha risparmiato critiche: “Andare a fare un intervento come questo senza avere contemporaneamente un progetto di gestione e di riqualificazione complessiva del palazzetto ci lascia molto perplessi. Non siamo assolutamente d’accordo” dice il capogruppo di minoranza Stefano Miserocchi, ex sindaco. Con un ultimo attacco: “Il volume sarà riscaldato da un generatore a gasolio. Siamo in una fase di transizione energetica, questa scelta ci lascia estremamente perplessi”.

Il sindaco Roberto Rota spiega: “In una stazione sportivo turistica come la nostra, il fatto di non avere dei padel è una lacuna, e lo vediamo per la richiesta per questo tipo di sport. Essendo in montagna, durante la stagione invernale, la richiesta è pari a quella estiva se non più alta. Abbiamo fatto una valutazione sugli spazi interni al palazzetto, ma si potrebbero trasformare solo l’attuale tennis o la sala polivalente, a condizione di rinunciare ad alcune opportunità che abbiamo valutato di non poter fare se non privando Courmayeur di potenzialità importanti per le manifestazioni”.

La scelta è caduta sull’esterno del palazzetto, con la costruzione di un nuovo corpo coperto in legno lamellare. “Il tennis ha bisogno di tranquillità- aggiunge Rota- e attorno a quelli del palazzetto c’è sempre movimento e rumore”. L’idea è di realizzare le fondazioni e una platea in cemento; si è optato per una struttura in legno per ridurre i costi di riscaldamento rispetto a un gonfiabile. “C’è la necessità di partire il prima possibile, per realizzare la platea prima dell’inverno” spiega il sindaco. Il costo per realizzare un singolo campo è tra i 25.000 e i 30.000 euro; la copertura è il costo più alto, con un preventivo di 594 mila euro.

“L’intervento sarà realizzato in più lotti- dice Alberto Motta, assessore comunale ai Lavori pubblici- Per la platea servono meno di 150.000 euro, contiamo di fare i lavori prima dell’inverno per non perdere 3-4 mesi per le basse temperature”. Sulla platea, oltre ai campi per il padel, potranno essere ospitati un campo da pallacanestro 3×3, un campo da pickleball o una pump track per biciclette e skateboard. “Una scelta che faremo in un secondo momento” conclude Rota. Variazione e progetto del padel sono passati con 11 “sì” della maggioranza e 4 “no” dell’opposizione.

