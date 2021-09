Fratoianni contro Salvini: “Sul Covid incompetente e ignorante, combina danni ogni giorno”

ROMA – Attacco frontale di Nicola Fratoianni a Matteo Salvini. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana accusa il leader leghista di “incompetenza e ignoranza” per le sue dichiarazioni sulla pandemia: “In pochi giorni Salvini ha inanellato una serie di svarioni da far impallidire più di uno scienziato. Prima annuncia che avendo fatto la seconda dose di vaccino può togliersi la mascherina. Poi dà la colpa delle varianti al vaccino. È sempre più evidente che il segretario della Lega non dovrebbe parlare di Covid, pandemia, vaccini, Green Pass per incompetenza ed ignoranza”.



“Salvini farebbe meglio a parlare di altro – prosegue il leader di SI -, magari dei 49 milioni spariti, degli allegri commercialisti leghisti, dei candidati fascisti o impresentabili presenti nelle sue liste. Il dramma per il Paese però è che un simile personaggio è al governo, e ogni giorno vediamo i danni che combina”, conclude Fratoianni.