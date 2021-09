Covid, 5.193 nuovi casi e 57 morti. Il tasso di positività scende

ROMA – Sono 5.193 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia da ieri a fronte di 333.741 tamponi molecolari e antigenici, per un tasso di positività che scende all’1,55% rispetto al 2% di ieri. I decessi sono stati 57. Sono invece 547 le persone ricoverate in terapia intensiva, una in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda i reparti ordinari, invece, i pazienti ricoverati sono 4.117, 47 in meno rispetto a 24 ore fa nel saldo tra uscite e ingressi. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.