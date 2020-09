Regionali Campania, Caldoro: “Centrodestra unito vince”

NAPOLI – “Siamo qui per lanciare un appello a tutti gli elettori: andiamo a votare. Il centrodestra unito vince”. Cosi’ Stefano Caldoro chiudendo la campagna elettorale a Vietri sul Mare (Salerno) con Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

“Il centrodestra e’ unito nella Regione piu’ grande tra quelle chiamate al voto. La differenza tra noi e il centrosinistra – dice Caldoro – e’ evidente, basta guardare il porto di Salerno: lo abbiamo realizzato noi investendo 70 milioni di euro in questo grande progetto, a differenza di un signore salernitano che fa molto fumo a cui non segue alcuna sostanza. Il centrodestra, invece, continuera’ a occuparsi con fatti concreti dei lavoratori, dell’economia e della nostra bellissima Regione”.