Centro di Napoli blindato in attesa di Salvini, già pronta la contromanifestazione

di Flavio Russo

NAPOLI – Largo dispiegamento delle forze dell’ordine in vista dell’arrivo di Matteo Salvini per la manifestazione prevista oggi a Napoli alle 18:30. Le strade attorno a piazza Giacomo Matteotti, dove e’ stato allestito il palco dal quale parlera’ il leader della Lega, sono completamente bloccate dai blindati di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Sigillati per motivi di sicurezza i cassonetti della raccolta dei rifiuti. Nel frattempo e’ gia’ pronta la contromanifestazione che prendera’ il via da Largo Berlinguer, a pochi metri dal luogo dove e’ atteso Salvini.

