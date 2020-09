Tg Lazio, edizione del 11 settembre 2020

11 SETTEMBRE, RAGGI RICORDA VITTIME WORLD TRADE CENTER

“Roma abbraccia New York e gli Stati Uniti”. Cosi’ la sindaca di Roma Virginia Raggi insieme all’ambasciatore americano, Lewis Eisenberg, hanno ricordato con una cerimonia in piazza di Porta Capena, le vittime dell’11 settembre 2001. Ai piedi del monumento commemorativo, tra i picchetti d’onore della Polizia locale e dei Vigili del fuoco, la prima cittadina e l’ambasciatore hanno deposto una corona di fiori. “Dopo 19 anni e’ fondamentale mantenere la memoria dell’11 settembre perche’ ha cambiato il mondo- ha detto Raggi- Dobbiamo ricordarci che solamente se siamo tutti solidali potremo sconfiggere i continui rigurgiti di odio, razzismo e terrorismo”.

MAGI: A ROMA MIGLIAIA ESAMI DA SMALTIRE, SERVONO ASSUNZIONI

“In Italia non abbiamo risolto ancora il problema degli esami bloccati o rinviati a causa del covid. Ci sono da smaltire 26 milioni di esami specialistici e diagnostici. Anche a Roma e nel Lazio è tutto fermo”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire. “Le liste di attesa sono di fatto aumentate perche’ gli spazi si sono ridotti e diversi medici sono andati in pensione” ha spiegato Magi, secondo il quale con i soldi del Mes e del Recovery fund “le Regioni hanno a disposizione fondi non per tamponare ma per fare scelte strutturali e intervenire concretamente sulle liste d’attesa”.

ROMA, NUOVE DATE PER MOSTRA MARMI TORLONIA: AL VIA 14 OTTOBRE

Nuove date per la mostra sui marmi Torlonia. L’attesissima esposizione, rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus, aprirà al pubblico dal 14 ottobre prossimo fino al 29 giugno 2021, nella nuova sede espositiva dei Musei Capitolini, a Villa Caffarelli. ‘I marmi Torlonia. Collezionare capolavori’ contera’ oltre 90 opere selezionate tra i 620 marmi catalogati e appartenenti alla collezione Torlonia, la piu’ prestigiosa collezione privata di sculture antiche: significativa per la storia dell’arte, degli scavi, del restauro, del gusto, della museografia, degli studi archeologici. La Fondazione Torlonia ha restaurato i marmi selezionati con il contributo di Bvlgari che è anche main sponsor della rassegna,

GIARDINO NINFA COMPIE 100 ANNI, CELEBRAZIONI CON MOSTRE ED EVENTI

Il Giardino di Ninfa, capolavoro naturalistico, storico e artistico di stampo romantico a due passi da Latina, compie 100 anni. E per celebrarlo sono pronte mostre e diversi eventi culturali, a partire dall’esposizione ‘I colori della prosperita’, frutti del vecchio e nuovo mondo’, che sarà inaugurata il 1 ottobre. Il programma del centenario è stato presentato questa mattina a Palazzo Poli dall’assessora al Turismo della Regione Lazio, Giovanna Pugliese. “Ninfa oltre ad avere un valore storico e artistico inestimabile è anche una vera e propria esperienza- ha detto Pugliese- È quello che ci serve perchè è importante prenderci cura del terrorio”.