Scuola, sulla maglia per Azzolina ‘Che fatica la vita da ministra’

“ANNO COMPLESSO, MA PRONTI PIÙ DI QUANTO SEMBRA”

“Il 14 settembre la scuola riapre. Sarà un anno sicuramente complesso”, commenta la ministra dell’Istruzione. “Non dimentichiamo gli sforzi fatti questa estate per reperire spazi, per il personale e per i lavori di edilizia leggera. E- aggiunge- non dobbiamo nemmeno dimenticare mai che viviamo in una pandemia globale che al momento lascia ancora un miliardo di studenti a casa”.

Sulle incertezze della riapertura Azzolina aggiunge: “Credo che il lavoro che è stato fatto sia tantissimo, qualche incertezza c’è ma non legata a come riaprirà la scuola il 14, piuttosto ad alcune informazioni che spesso sono state distorte. Io so benissimo che il personale scolastico e le famiglie sono più pronte rispetto a quanto potrebbe sembrare all’esterno”.