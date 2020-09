Nuovo corteo degli operai Whirlpool di Napoli: “Si rispettino gli accordi”

NAPOLI – Sono nuovamente in strada gli operai del sito Whirlpool di Napoli.

Il corteo, partito dalla fabbrica alle 10 di questa mattina, si dirige verso la citta’ per ribadire che “il tavolo ministeriale abbia una data e che il governo porti l’unica soluzione credibile per noi e per il futuro del Paese. La Whirlpool rimane a Napoli e rispetta gli accordi”.