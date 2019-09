Genova inonda le strade con il ‘suo’ profumo: basilico ma anche menta e arancio

GENOVA – Per un mese, scordatevi l’aria salmastra che si mischia con gli odori delle tante botteghe tradizionali e multietniche dei vicoli. Genova si dà il profumo e sarà la prima città al mondo a dotarsi di un marchio olfattivo. E, naturalmente, non poteva far altro che affidarsi al pesto. Da domani al 13 ottobre, l’aria dei caruggi, dell’aeroporto, della stazione marittima e dell’ingresso del salone nautico si inebrierà di una nuova fragranza, studiata da Euthalia Fragrances e presentata oggi in conferenza stampa in Regione Liguria. Un percorso olfattivo di due chilometri, con profumi di basilico ed erbe aromatiche.

Dieci tappe, duecento diffusori e oltre 500 litri di fragranza “Genova” tra via di Scurreria, via San Lorenzo, via Luccoli, via XXV aprile, via Roma, Galleria Mazzini, Canneto il lungo, piazza delle Erbe, piazza Banchi e Sottoripa. Un profumo non solo istituzionale ma per tutti, turisti e genovesi, che potranno acquistare i propri dispencer online o nel flagship store degli ideatori. “È un’essenza creata ad hoc– spiega Martino Gavazzi, giovanissimo amministratore delegato di Euthalia- che coglie le note olfattive di Genova e della Liguria, dal basilico alle erbe aromatiche alle spezie, patrimonio della tradizione commerciale di Genova”. Non solo basilico, dunque, ma anche menta, arancio, bergamotto, eucalipto, rosmarino, lavanda, coriandolo, pino, chiodi di garofano, rimo, maggioranza, santoreggia e gelsomino.