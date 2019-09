Conte: “L’Ue ci sosterrà, rimpatri dei migranti gestiti a livello europeo”

ROMA – “Ho spiegato a Ursula von der Leyen il progetto politico di questo governo: un’Italia digitalizzata, verde, completamente votata all’economia circolare. Su questo c’è un’assoluta consonanza, credo che trovereremo veramente un grande sostegno dall’Europa”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo l’incontro a Bruxelles con la nuova presidente della Commissione europea.



“In Italia- aggiunge Conte- non possiamo dirci soddisfatti dei rimpatri, ora abbiamo la piena attenzione e condivisione: d’ora in poi il meccanismo dei rimpatri dovrà essere gestito a livello europeo e soprattutto integrando gli accordi che devono essere a livello europei e non bilaterali o affidati a singoli Stati come l’Italia”.

L’operazione ‘Sophia’ “non era stata del tutto accantonata” e “in un quadro di rimpatri” a livello europeo “può essere riattivata”.

“Domani- continua il premier- sarebbe buono riuscire a completare la squadra” di governo con viceministri e sottosegretari, “per essere quanto prima pronti a partire”.



“Abbiamo bisogno di un po’ di tempo per la nostra stagione riformatrice: vogliamo fare un patto con l’Europa per un’Italia digitalizzata, per la green economy; dobbiamo fare degli investimenti che ci consentano crescita economica, maggiore occupazione e sviluppo spostenibile. Il nostro obiettivo resta la riduzione del debito- aggiunge- ma la vogliamo fare attraverso la crescita economica”.