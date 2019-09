‘Rocco Schiavone’, ‘Chi l’ha Visto?’ e ‘World Trace Center’: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Stasera su Rai 3 torna Chi l’ha visto? con le sue inchieste condotte da Federica Sciarelli, mentre su Rai 2 proseguono le avventure di Rocco Schiavone. L’attentato alle Torri Gemelle sarà protagonista su Rai Storia, grazie al documentario ‘Remembering 9/11′, e su La7 dove andrà in onda uno speciale di Atlantide dedicato al tragico evento, al suo interno il film World Trade Center di Oliver Stone.

Film drammatico di Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio. Luciana è una giovane donna che, dopo essere finalmente rimasta incinta, perde il lavoro. Antonio, poliziotto cinquantenne, viene trasferito a seguito di un incidente in cui ha perso la vita un suo collega. Le loro strade si incrociano quando la donna, oberata dalle spese e disperata per aver scoperto il tradimento del compagno Stefano, arriva a minacciare con una pistola il capo del personale.

Rai 2

Rocco Sciavone | 21.20

Proseguono le avventure del vice questore interpretato da Marco Giallini. Mentre Enzo Baiocchi è ancora a piede libero, Rocco viene chiamato a investigare sull’omicidio dei coniugi Moresi, trovati uccisi in casa e in avanzato stato di decomposizione. Il movente dell’omicidio resta oscuro poiché, malgrado i segni di effrazione su una finestra, in casa non sembra mancare nulla. I sospetti si concentrano su Andrea, il figlio tossicodipendente della coppia. Nel frattempo, un nuovo amico fa la sua comparsa nella vita di Rocco.

Rai 3

Chi l’ha visto? | 21.45 Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e approfondimenti di cronaca condotto da Federica Sciarelli.

In questa puntata l’omicidio di Piacenza: molti aspetti ancora da chiarire nella morte di Elisa Pomarelli. Gli ultimi sviluppi delle indagini con testimoni e documenti. I carabinieri del Reparto Operativo di Piacenza ricostruiscono per l’inviata del programma tutti i fatti fino all’arresto di Sebastiani. Documenti inediti e rivelazioni anche nell’inchiesta di Bibbiano dei bambini strappati alle loro famiglie.

Rete 4

Fuori dal coro | 21.25

Rubrica di attualità di Mario Giordano.