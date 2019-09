Remembering 9/11, stasera in tv il documentario sull’attentato alle Torri Gemelle

ROMA – Sono passati 18 anni dal terribile evento che ha segnato la storia degli Stati Uniti e del mondo intero. L’11 settembre del 2001 alcuni terroristi di Al Qaeda dirottano aerei passeggeri contro gli edifici simbolo di New York City, le Torri Gemelle, provocandone la distruzione e uccidendo più di 2.700 persone. Attraverso la rivisitazione degli eventi in “Remembering 9/11”, in onda in prima visione mercoledì 11 settembre alle 21.10 su Rai Storia, si andrà oltre i fatti, esplorando il substrato culturale e l’ambiente di provenienza degli attentatori e analizzando il panorama politico e la risposta del governo. Il documentario, realizzato attraverso una cronologia visiva degli eventi che si alternano a storie commoventi di coraggio e convinzione, racconta le storie degli uomini e delle donne che a Ground Zero hanno assistito in prima persona al caos, alla tragedia e alla sofferenza, inclusi soccorritori, sopravvissuti e famiglie delle vittime, fino alla storia di uno dei terroristi che per rispettare la propria fede e le proprie convinzioni ha commesso un’azione impensabile.