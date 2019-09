Pd, Richetti: “Vado nel gruppo Misto. E guardo a Calenda”

ROMA – “Andro’ nel gruppo misto per rispetto al mio gruppo e ho messo nel conto di lasciare il Pd. Non ho votato la fiducia e comincero’ a costruire un nuovo spazio magari insieme a Calenda“. Lo annuncia il senatore Matteo Richetti ai microfoni di ‘La 7’.

“Io oggi- spiega- ho vissuto le ore piu’ brutte della mia vita, ma penso che questo partito abbia bisogno di qualcuno che dice basta. Questo Pd sta soffocando le energie e la liberta’ e questa scelta ha un tasso di ambiguita’ troppo elevato, non solo per il Pd ma anche per il Paese”. Ancora: “Ma l’emergenza Salvini non pone nessuna soglia sotto la quale non si puo’ andare?- si chiede Richetti- Un accordo andava trovato, io non ero pregiudizialmente contrario ma non su un terreno cosi’ ambiguo. Abbiamo liquidato in 4 giorni un dibattito di 4 anni con Leu. Noi veniamo da un partito dove certe scelte si discutono”. Altro esempio: “Ma perche’ devo tornare al proporzionale perche’ lo decide questo accordo di governo?”. E comunque, conclude Richetti, “guardate che questo governo non dura, non c’e’ un dato di relazione, di coalizione”.

In relazione alle parole di Richetti, ieri sera Carlo Calenda ha twittato il suo benvenuto. Con queste parole: “Coraggioso e coerente @MatteoRichetti lavoreremo insieme. Sarà tosta ma entusiasmante. Benvenuto“.