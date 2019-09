Tg Riabilitazione, edizione del 11 settembre 2019

AIFI: RISPONDERE A BISOGNI SALUTE DEI CITTADINI NOSTRA MISSIONE

La Giornata mondiale della Fisioterapia, che ricorre ogni 8 settembre, è stata una occasione per riconoscere il lavoro che i fisioterapisti svolgono per i pazienti e piu’ in generale per la comunita’. Anche in Italia l’evento è stato utile per sensibilizzare sul ruolo del fisioterapista. Nel nostro Paese l’Associazione italiana fisioterapisti ha promosso, in tutte le sedi regionali, l’organizzazione di eventi che coinvolgono i cittadini per dimostrare quanto sia importante il sostegno di questi professionisti al loro benessere. A spiegare all’agenzia Dire le diverse le iniziative messe in campo dall’Associazione è Mauro Tavarnelli, presidente dell’Aifi.

PREVENIRE LE CADUTE NELL’ANZIANO SI PUO’

La piazza del Comune di Sabaudia trasformata in un vero e proprio Villaggio della Salute grazie all’intesa tra l’Amministrazione comunale e l’Asl di Latina, unite insieme in un percorso di promozione della cultura della prevenzione. Dal pomeriggio e sino alla mezzanotte nell’ambito del progetto ‘+ Vita’, è stato allestito un percorso di screening medici gratuiti. A spiegare all’agenzia Dire come si prevengono le cadute, con particolare attenzione all’anziano, è Anna Pagano, geriatra e fisiatra dell’Icot sede di Latina.

PARKISON, LE RESOLVINE PER SVILUPPO RALLENTARE

Lo sviluppo della malattia di Parkinson potrebbe essere rallentato grazie alle Resolvine, molecole prodotte dal nostro organismo per spegnere processi infiammatori e riparare i tessuti danneggiati. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications, è stato condotto da alcuni ricercatori dell’Università di Roma Tor Vergata, Fondazione Santa Lucia IRCCS e Università Campus Bio-Medico di Roma. A spiegare i risultati della ricerca all’agenzia Dire è Marcello D’Amelio, Ordinario di Fisiologia umana del Campus Bio-Medico di Roma e responsabile del Laboratorio di Neuroscienze molecolari dell’Irccs Santa Lucia.

A SAN RAFFAELE CASSINO WALKER VIEW PER RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA

Arriva a Cassino, in dotazione alla palestra robotica della casa di cura San Raffaele, il Walker View. Si tratta di un tapis roulant di ultima generazione che stimola il sistema dei neuroni specchio e facilita la terapia di riabilitazione per migliorare l’apprendimento motorio e la qualità del cammino di pazienti con diverse patologie neurologiche. In particolare il macchinario è indicato in caso di malattia di Parkinson, sclerosi multipla, persone con esiti di stroke o lesioni midollari, patologie ortopediche di anca e ginocchio e nei casi caratterizzati da un assetto posturale alterato. La macchina permette di unire diverse funzionalità grazie a un nastro dotato di sensori per la valutazione dell’appoggio plantare e a un complesso sistema di sgravio del peso corporeo con accesso facilitato per le persone con disabilità.