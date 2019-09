Femministe in pigiama contro l’accordo della Regione Toscana con i pro-life

FIRENZE – La protesta delle femministe contro l’accordo della Toscana con le associazioni pro-life del Forum delle famiglie torna in Consiglio regionale. Stavolta una decina di attiviste del comitato ‘Non una di meno’ di Firenze si sono presentate ieri a palazzo del Pegaso, in concomitanza con la seduta dell’assemblea, in pigiama e camicia da notte, munite di cartelli evocativi: “Nessun dorma”, “non dormo”. L’intesa è stata congelata, ma alle femministe non basta: “Non dormiremo fin quando non verrà cancellata definitivamente”, spiegano. Stavolta, però, il loro consueto tentativo di accedere all’aula consiliare viene respinto. L’abbigliamento scelto non viene ritenuto adeguato alla sede istituzionale.