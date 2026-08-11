Meloni scansa l’ipotesi del rimpasto di governo dopo l’estate: “Priorità lavoro e meno tasse”. E Vannacci?

ROMA – “Fare ancora meglio sulle priorità: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d’acquisto e favorire un’occupazione sempre più stabile”. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traccia le linee dell’agenda di governo per il rientro dalle ferie in un’intervista esclusiva al settimanale “Chi” in edicola da mercoledì 12 agosto, escludendo rimpasti di squadra a settembre.

Sul fronte economico e sociale, la premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l’occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro “l’ambientalismo ideologico”, spiega a “Chi”.

“VANNACCI? OPERAZIONE COSTRUITA PER FAVORIRE LA SINISTRA“

Il caso Vannacci rappresenta “un’operazione costruita per favorire la sinistra”. È uno dei passaggi dell’intervista esclusiva alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni realizzata dal settimanale “Chi” in edicola da mercoledì 12 agosto.

“NESSUNO PUÒ ACCUSARMI DI ESSERMI RISPARMIATA”

“Nessuno può accusarmi di essermi risparmiata”. È uno dei passaggi dell’intervista esclusiva alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni realizzata dal settimanale “Chi” in edicola da mercoledì 12 agosto. “La stanchezza c’è e la sento”, confessa ancora la premier.

“GINEVRA CON ME NELLE OCCASIONI UFFICIALI? LE DONNE APPROVANO”

Nell’intervista esclusiva realizzata dal settimanale “Chi”, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla anche del rapporto con la figlia Ginevra, con cui cerca “tempo lento e normalità” lontano dai riflettori. La premier confessa a ‘Chi’ la difficoltà nel rispondere alle domande più intime della bambina (“Quando mi chiede perché il lavoro viene prima di lei, mi fa venire il cuore come una nocciolina”) ed esprime forte preoccupazione da genitore per l’impatto dell’intelligenza artificiale e dei social sui giovani.

La premier risponde anche alle critiche di chi si meraviglia nel vederla viaggiare in occasioni ufficiali con la figlia al seguito: “I miei omologhi sono divertiti, ma la reazione più bella è quella delle altre donne che incontro, che mi fanno un cenno d’intesa. È un linguaggio che non ha bisogno di traduzione. Se questa immagine dice a una ragazza che non deve scegliere tra essere madre e avere una carriera, sono contenta che si veda”, conclude nell’intervista a ‘Chi’.