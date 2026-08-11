“Non sei alla fashion week”: una ‘colata’ di critiche a Diletta Leotta sull’Etna (on fire)

ROMA – Scarponi da trekking, jeans e un top che la mostra in grande forma, dietro di sè “l’Etna is on fire”. La conduttrice Diletta Leotta, probabilmente tornata nella sua Catania per la settimana di Ferragosto, non resiste e posta la foto della sua ultima avventura: la passeggiata sull’Etna in piena attività con vista panoramica sull’eruzione in atto.

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Ma l’iniziativa social non raccoglie gli esiti sperati, quanto una ‘colata’ di critiche. “Trovo un po’ da idioti la posa fashion come se fossi alla Milano Fashion Week” o “con quale autorizzazione siete arrivati così vicini alla colata? Vi è andata bene che non vi abbiano multati” e ancora: “Come far sapere il proprio Q.I. da una foto”: sono solo alcuni dei commenti più piccati dei follower della presentatrice. Il più ‘diplomatico’ invece si limita a far notare che “per quanto in sicurezza, non credo sia un grande esempio da dare, fare foto vicino ad un vulcano e la sua colata in atto”. Nel mirino in particolare l’abbigliamento scelto: “Outfit perfetto per la lava” o “Io sono stato al Kilauea in infradito e con la ghirlanda al collo, ho vinto io”.

Leotta non risponde agli sfottò e alle domande sulla regolarità dell’iniziativa, ma dal management della conduttrice viene precisato però che l’escursione è stata effettuata insieme a una guida specializzata.