Nuoto, Nicolò Martinenghi è campione d’Europa nei 100 rana. Oro anche Simona Quadarella negli 800 stile libero

ROMA –Nicolò Martinenghi è medaglia d’oro nei 100 rana agli Europei di nuoto di Parigi. L’azzurro ha chiuso in 58″58 davanti al russo neutrale Ivan Kozhakin (58″68). Sul podio sale l’altro italiano presente in finale: Simone Cerasuolo è bronzo con il tempo di 58″90.

Anche Simona Quadarella è prima negli 800 stile libero agli Europei di nuoto di Parigi. L’azzurra ha chiuso in 8’15″55, davanti alle due tedesche Isabel Gose (8’18″44) e Maya Werner (8’22″55). Per Quadarella è il quarto titolo europeo sulla distanza, a partire da Glasgow 2018.

MARTINENGHI: “ANNO DIFFICILE, UNA GARA DI CUORE, RISCATTO E PALLE”

“Non ho parole. È stato un anno difficile, più di quello olimpico, e questo oro me lo merito tanto. È stata una gara di cuore, di riscatto e di palle. Ho provato a mettere in acqua tutto quello che potevo, mi interessava solo sapere che oggi su quel blocco ero il più forte in gara”. Così Nicolò Martinenghi ai microfoni della Rai dopo l’oro conquistato nei 100 rana agli Europei di nuoto di Parigi.

“Alla vigilia dicevo ai compagni che c’era una possibilità su 20 di portarla a casa questa gara, e che se ce l’avessi fatta avrei smesso di nuotare. Ma non sarà questo il caso: questo è il mio mondo e voglio continuare, ho pensato in questo anno che la piscina fosse passata in secondo piano nella mia vita ma non vi libererete così facilmente di me”, ha aggiunto l’azzurro commosso.

Soddisfatto anche Simone Cerasuolo, medaglia di bronzo. “Ieri ero arrabbiatissimo ma oggi ero pronto a morire per questa medaglia, ci ho messo tanto di quel cuore che è difficile da spiegare. Ho cercato di combattere il più possibile, alla fine ero stremato ma sono felicissimo”.

QUADARELLA: “FELICE PER L’ORO, CONFERMARSI È DIFFICILE“

“Sapevo che Gose sarebbe partita veloce, io sapevo che avrei dovuto sprintare nella seconda parte di gara e così ho fatto. Sono contenta. Il mio segreto visto il quarto titolo europeo? Non lo so, io cerco sempre di mantenermi costante e vincere altri titoli europei è sempre stimolante, perché vincere è difficile ma confermarsi lo è di più”. Così Simona Quadarella ai microfoni della Rai dopo l’oro conquistato negli 800 sl agli Europei di nuoto di Parigi.

SARA CURTIS NEI 100 STILE LIBERO CHIUDE CON UNA MEDAGLIA DI BRONZO

Sara Curtis è medaglia di bronzo nei 100 stile libero agli Europei di nuoto di Parigi. L’azzurra ha chiuso in 52″72. L’oro è dell’olandese Marritt Steenbergen (51″90), davanti alla connazionale Milou van Wijk (52″71)

“Sono davvero contenta perché è una medaglia importantissima per me, per la mia crescita e per la mia famiglia: ho scritto una pagina importante per me e per il nuoto italiano. Volevo fare questo, ho forse patito il passaggio ai 50 ma non volevo andare più piano di così, quindi sono contenta anche se speravo di fare meglio ma va benissimo e questo mi spinge a lavorare meglio sugli arrivi”. Così Sara Curtis ai microfoni della Rai dopo il bronzo europeo nei 100 sl.