VIDEO | Gaffe clamorosa per Trump: si addormenta dopo la firma del decreto esecutivo sui vaccini per bambini

ROMA – L’occasione è importante, per portare avanti il revisionismo vaccinale dell’amministrazione Trump. Il presidente degli Usa, nella sala Ovale della Casa Bianca, poco prima ha firmato un ordine esecutivo che istituisce nuove raccomandazioni vaccinali “standard d’oro” e “basate su ricerche federali” per i minori, sottolineando i principi di libera scelta dei genitori e la libertà religiosa nelle decisioni di vaccinazione. Poi però, dopo aver passato la parola agli altri protagonisti della cerimonia, Jay Bhattacharya, direttore dei National Institutes of Health, e il Segretario alla Salute e ai Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr– che da decenni si schiera apertamente contro i vaccini- è apparso decisamente assonnato.

Le telecamere delle principali emittenti americane, così come quella della Casa Bianca, hanno ripreso il presidente degli Usa mentre sembrava chiudere gli occhi e inclinare la testa durante i discorsi di Bhattacharya e Kennedy Jr.

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COSA PREVEDE L’ORDINE ESECUTIVO SUI VACCINI INFANTILI

L’ordine esecutivo di fatto rivede le raccomandazioni nazionali sui vaccini infantili, sulla scia delle affermazioni dell’amministrazione Trump secondo cui i vaccini sarebbero collegati all’autismo. Come riferisce Fox News il presidente ha annunciato che i vaccini per epatite B, COVID-19 e influenza, tra gli altri, non saranno più raccomandati per tutti i bambini. In aggiunta, questo ordine esecutivo incarica il procuratore generale di promuovere sfide legali contro gli stati che violano i diritti dei bambini alle esenzioni vaccinali religiose o mediche”, ha spiegato. “Decenni fa, i bambini ricevevano solo una piccola frazione dei vaccini richiesti oggi. In quei tempi, le persone erano molto più sane”, ha dichiarato il presidente Trump, evidenziando un possibile nesso tra l’aumento dei tassi di autismo e il calendario vaccinale infantile attuale, chiedendo che i vaccini vengano ridotti o distribuiti su un periodo più lungo.