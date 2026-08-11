VIDEO | Truffa del ‘finto carabiniere’, anziana di 88 anni non ci casca e fa arrestare una ragazza. Il plauso della premier

ROMA – I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno arrestato, in flagranza di reato, una 20enne di Napoli, incensurata, gravemente indiziata del reato di truffa aggravata ai danni di anziani. Ha dimostrato lucidità e prontezza di riflessi straordinarie la signora 88enne che ieri pomeriggio, lunedì 10 agosto, ha fatto arrestare la 20enne, sventando un raggiro architettato con la tecnica del “finto Carabiniere“.

Anziana sventa la 'truffa del finto carabiniere' a Roma

IL TENTATO RAGGIRO

I fatti sono iniziati intorno alle ore 14, quando l’anziana donna, residente in zona piazza Mazzini, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come un Maggiore dei Carabinieri. Con tono perentorio e fare visibilmente manipolatorio, il finto Carabiniere ha comunicato alla donna che la figlia era rimasta coinvolta in un grave reato la notte precedente e che, per questo motivo, lei avrebbe dovuto consegnare tutti i gioielli in oro in suo possesso, indicandoli falsamente come provento di rapina.

Senza farsi prendere dal panico o dal cadere nel tranello emotivo, l’anziana ha finto di assecondare le richieste del malvivente ed è riuscita a contattare il numero di emergenza 112, richiedendo l’intervento dei militari. La segnalazione ha fatto scattare una tempestiva e coordinata operazione. Sul posto sono giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione Roma Trionfale i quali, d’intesa con la vittima, hanno predisposto un dispositivo di osservazione e appostamento, sia all’interno che all’esterno dello stabile.

L’ARRESTO

L’epilogo della vicenda si è consumato alle 16 quando, la giovane donna si è presentata alla porta dell’anziana per riscuotere il bottino. Non appena la ragazza ha ricevuto la consegna di un sacchetto contenente i gioielli e i preziosi, i Carabinieri sono intervenuti bloccandola sul pianerottolo dell’abitazione, prima che potesse dileguarsi. La refurtiva è stata interamente recuperata e immediatamente restituita alla legittima proprietaria, che ha ringraziato i militari.

I COMPLIMENTI DELLA PREMIER MELONI

“Un grande plauso alla signora di 88 anni che non si è lasciata ingannare da una donna che si spacciava per appartenente ai Carabinieri e cercava di farsi consegnare oggetti di valore con il pretesto di un problema riguardante sua figlia. Con grande lucidità, ha collaborato con i veri Carabinieri, a cui va il nostro ringraziamento, per preparare l’intervento e consentirne l’arresto in flagranza”: lo scrive sui suoi profili social la premier Giorgia Meloni, colpita dal coraggio e dalla determinazione dell’anziana che ha sventato la truffa. “Una vicenda-prosegue la presidente del Consiglio- che ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione, soprattutto in questi giorni d’estate, a chi cerca di approfittarsi delle persone anziane, fragili e sole. Il Governo ha rafforzato le pene e gli strumenti per contrastare le truffe agli anziani, ma è importante non abbassare mai la guardia. Se qualcosa vi sembra sospetto, non sottovalutatelo e rivolgetevi alle Forze dell’Ordine”.