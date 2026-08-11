martedì 11 Agosto 2026

VIDEO | I misteriosi ballerini di Testaccio che sono diventati star dei social (senza volerlo)

Non cercano offerte, né visibilità: vogliono solo ballare. Questa coppia di anziani della Capitale non ne vuole sapere di stare chiusa in casa con l'aria condizionata, Preferisce affrontare il caldo a passi di danza

di Cristina RossiData pubblicazione: 11-8-2026 ore 17:02Ultimo aggiornamento: 11-8-2026 ore 17:11

ROMA -Il repertorio è quello evergreen di “You’re the One that I Want” diGrease o “Stayin’ Alive” dei Bee Gees, o ancora “Beat it” di Michael Jackson. Sulle loro note e ritmi due anziani improvvisano dei balli nelle calde serate d’estate a Piazza Testaccio, a Roma. E i video sono diventati in pochi giorni virali sui social.

I ballerini del Testaccio in Beat it di M. Jackson

Ma attenzione, non si tratta di artisti di strada, né di una coppia di aspiranti ballerini in cerca di gloria: come raccontano dalla pagina Ig del tour operator Tour Guy, che ha ripreso la performance, i due signori non avevano un cappello per raccogliere mance, né qualcuno li stava filmando appositamente per diffondere ad arte sui social il balletto. “Non volevano nemmeno il video che ho scattato, che gli ho offerto di condividerlo dopo, volevano solo ballare”, scrive Sean Finelli del tour operator. E alla fine la coppia si è sorprendentemente separata: “Se ne sono andati in direzioni separate e basta”.

I ballerini del Testaccio

Infine una riflessione sulla vita di quartiere: “Sono stato in questa piazza quasi tutti i giorni negli ultimi due settimane e alcune volte al mese in questo estate. Non ho mai visto nessuno fare qualcosa di simile qui. Se non sei di queste parti, Piazza Testaccio è uno degli ultimi posti a Roma dove puoi ancora trovare bambini che giocano ogni sera e gente del posto che si ritrovano insieme. La sensazione di comunità qui è ancora forte”.

(video credit: wantedinrome/X e thetourguy/Ig)

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