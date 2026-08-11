martedì 11 Agosto 2026

Europei di atletica, record italiano di Eloisa Coiro nelle batterie degli 800 metri

Il primato resisteva dal 5 luglio 1980, stabilito da Dorio

Data pubblicazione: 11-8-2026 ore 14:46Ultimo aggiornamento: 11-8-2026 ore 14:46

ROMA – Un record storico cade agli Europei di atletica di Birmingham nella seconda mattina di gare. Arriva subito in batteria negli 800 metri e l’impresa porta la firma di Eloisa Coiro con il formidabile crono di 1:57.56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni, 1:57.66 a Pisa il 5 luglio del 1980. La 25enne romana è protagonista di una gara fantastica, condotta con intelligenza tattica, restando coperta nel gruppo fino al rettilineo conclusivo dove recupera due posizioni per chiudere al secondo posto sulla scia della britannica campionessa olimpica Keely Hodgkinson che la precede in 1:57.28. Era il record italiano femminile più longevo e così nell’arco di poco più di un mese vengono battuti entrambi i primati degli 800 metri, dopo quello maschile di Francesco Pernici (1:43.60 per superare dopo 53 anni quello di Marcello Fiasconaro).

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