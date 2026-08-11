FOTO | Roma, a fine 2026 apre la stazione Pigneto: avviata la copertura

ROMA – Il cantiere della futura stazione ferroviaria Pigneto è entrato nella sua fase finale. Sono infatti iniziati da alcuni giorni i lavori per la copertura parziale del vallo ferroviario che divide in due parti il quartiere. Prende quindi forma la piazza sospesa destinata a diventare la prima parte di una lunga copertura pedonale su tutta la lunghezza dei binari da via Prenestina e via Casilina. E allo stesso tempo sono in via di definizione le lavorazioni per realizzare il corpo stazione vero e proprio. Tutto questo sarà pronto entro la fine del 2026 con l’apertura al pubblico della fermata. L’intervento consiste nella realizzazione di una fermata di scambio tra le linee FL1 e FL3 con la linea C nel cuore del Pigneto, un nodo strategico soprattutto quando la terza linea metropolitana romana sarà attiva in centro storico, da piazza Venezia a Prati.

I lavori sono divisi in due macro fasi: nella prima, quella che si sta chiudendo, sarà attivata la fermata in una configurazione definita “light” ovvero con un collegamento tra le linee regionali e la metropolitana a livello superficiale e una copertura solo parziale del vallo ferroviario che da oltre mezzo secolo divide le due zone del Pigneto. Una seconda fase si aprirà dal 2027 in poi e prevede invece la copertura totale del vallo ferroviario e la realizzazione di una lunga piazza pedonale, attrezzata anche con giardini e campetti sportivi, oltre all’attivazione del sottopasso di collegamento con la metro C, raggiungibile dal 2026 solo risalendo dalla nuova fermata in superficie e riscendendo, e viceversa. Sarà poi avviata la costruzione della seconda parte della stazione per permettere lo scambio tra la metro e altre due linee regionali, la FL4 e la FL6. L’intera operazione ha il costo complessivo di 191 milioni interamente finanziati. La seconda fase dei lavori, con la chiusura definitiva dei cantieri, si concluderà nel 2030. Per quella data la stazione Pigneto diventerà la quinta di Roma per volumi di traffico, con circa 8 milioni di passeggeri stimati all’anno.

SALVINI: PIAZZA E STAZIONE PIGNETO RIUNIRANNO DUE ZONE DI ROMA

“Questo è uno dei cantieri di cui vado più orgoglioso. Non è da miliardi, sono circa 200 milioni di costo, però a lavori ultimati da qui passeranno circa 8 milioni di persone fra studenti, pendolari, turisti e poi, soprattutto, riuniamo le due sponde del Pigneto dopo una vita con i due quartieri che si guardavano con un muro in mezzo, con una grande piazza”. Così il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al termine della visita del cantiere della stazione Pigneto, a Roma. “Ci saranno impianti sportivi, ci saranno panchine, ci saranno alberi, parchi giochi e quindi due zone della città, che sono sempre state divise fisicamente, a lavori ultimati si uniranno- ha aggiunto- E trasportisticamente è qualcosa di importante con il collegamento con la linea C. La stazione sarà operativa già dall’inizio dell’anno prossimo e non stiamo parlando di dieci anni di lavori. Una piazza che unisce ragazzi, studenti, commercianti, residenti, cambia il mondo. Quindi è un bel cantiere”.