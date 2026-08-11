Fifa, Trump corre in aiuto di Infantino: “Sostituirlo sarebbe un errore gravissimo”

ROMA – Dopo il duro attacco sferrato ieri da UEFA, AFC e CONCACAF, che hanno pubblicato una lettera aperta indirizzata alla Fifa, Donald Trump con un messaggio pubblicato su Truth Social, ha voluto prendere le difese del presidente Gianni Infantino. “La FIFA commetterebbe un errore gravissimo se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l’idea di sostituire il Presidente Gianni Infantino. È una figura eccezionale, che ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre – e di gran lunga: un successo quattro volte superiore a qualsiasi altra edizione precedente. Se dovesse andare via, l’evento non raggiungerà mai più tali livelli di successo o di redditività!”, ha scritto Trump.