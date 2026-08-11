martedì 11 Agosto 2026

VIDEO | Maltrattamenti e punizioni sui bambini del nido: arrestate due maestre a Monza

Altre due esercitavano abusivamente la professione di educatrici e sono state denunciate

di Marco SacchettiData pubblicazione: 11-8-2026 ore 12:32Ultimo aggiornamento: 11-8-2026 ore 12:32

MILANO – Maltrattavano bambini di età compresa tra pochi mesi e 3 anni e inoltre due di loro esercitavano abusivamente la professione di educatrici. L’asilo degli orrori- oltre ai “metodi educativi denigratori e coercitivi”, così li definisce la questura- “carenze nell’accudimento, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e, in taluni casi, il ricorso a punizioni degradanti” era nella provincia di Monza Brianza. Ai domiciliari sono finite la titolare 42 enne e una educatrice di 24 anni, indagate per i reati di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione.

Maltrattamenti e punizioni sui bambini del nido: arrestate due maestre a Monza

Le indagini avviate ad aprile, hanno consentito di acquisire “gravi elementi indiziari” nei confronti anche di altre due educatrici, di 32 e 49 anni, non destinatarie di provvedimento cautelare. La 24enne esercitava dallo scorso mese di gennaio la professione senza aver conseguito i titoli abilitativi previsti dalla legge. Analoga contestazione, aggravata dal ruolo ricoperto, è stata rivolta alla titolare, che per 7 mesi si è avvalsa della prestazione professionale resa da una dipendente priva dei requisiti normativi. Alla 24enne sono state contestate anche condotte consistite in “inopportuni approcci e contatti con taluni bambini che palesavano un evidente stato di disagio”. Le indagate sono state rintracciate ieri nelle province di Monza e della Brianza, di Bergamo e di Parma. Nei loro confronti sono state eseguite perquisizioni delegate dalla locale Procura della Repubblica; analoga attività è stata estesa all’asilo all’interno del quale si sono verificati i fatti contestati, alla ricerca di ulteriori elementi utili alle indagini

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