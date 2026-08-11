Da Shakira a Maluma: le star si mobilitano per la Colombia

ROMA – A poche ore dal terremoto che ha colpito la Colombia, diverse star appartenenti alla scena culturale latina hanno espresso sui social la loro solidarietà e vicinanza alla popolazione, promuovendo anche raccolte fondi.

La cantante Shakira ha rivolto un appello alla sua nazione, sottolineando la capacità del popolo colombiano di rimanere unito di fronte alle difficoltà: “Colombia amata, il mio cuore è con tutti coloro che oggi hanno sentito questo terremoto e con le famiglie che stanno passando momenti di angoscia. In momenti così, i colombiani sappiamo unirci e sostenerci a vicenda. Tutta la mia forza e il mio amore per la mia terra. Abbracciamoci forte e stiamo attenti alle indicazioni per poter aiutare il prima possibile”. La popstar ha diffuso anche il manuale della Croce Rossa Colombiana intitolato “¿Qué hacer en caso de sismo?”, fornendo indicazioni di sicurezza volte a prevenire ulteriori incidenti durante la fase delle répliche.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.



En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

Karol G ha mobilitato la propria struttura benefica, la Fundación Con Cora, lanciando la campagna di emergenza integrata dall’hashtag #ColombiaseLEVANTA . L’iniziativa è stata concepita per raccogliere contributi volontari per la ricostruzione delle abitazioni e all’assistenza delle famiglie che hanno perso tutto.

Parallelamente, diverse icone della musica latina si sono attivate personalmente sul lato economico. Il cantautore Carlos Vives ha promosso le donazioni a favore dell’Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) per la fornitura immediata di prodotti di prima necessità e generi alimentari. Il cantante Juanes ha fatto personalmente una donazione, ricordando come ogni aiuto individuale in questi casi è determinante. Tra i principali esponenti dell’urban latino, Maluma ha mostrato il proprio sostegno ai familiari delle vittime e promuovendo diverse piattaforme di aiuti . L’artista J Balvin ha espresso immediata solidarietà nei confronti delle famiglie danneggiate dal terremoto, confermando il proprio impegno personale per mobilitare risorse ed aiuti.