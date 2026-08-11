Etna, ancora voli sospesi a Catania: prolungato lo stop fino alle 19

ROMA – Gli atterraggi all’aeroporto di Catania restano sospesi fino alle 19 di oggi. La decisione è stata adottata dalla Sac, società di gestione del Vincenzo Bellini, a causa della cenere provocata dall’eruzione dell’Etna: disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a sud-ovest (settore C1). Le partenze sono consentite contingentate e consentite soltanto dalla pista 08.

UNA NUOVA BOCCA ERUTTIVA SI È APERTA NELLA VALLE DEL BOVE

L’Etna continua la sua attività eruttiva e ora gli esperti dell’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia segnalano l’apertura di una nuova bocca nella valle del Bove, ad una quota di circa 1.900 metri, nei pressi di monte Simone. Continua anche la forte attività esplosiva al cratere Voragine: la cenere prodotta si disperde in direzione sud-est. L’ampiezza media del tremore vulcanico, invece, si mantiene nell’intervallo dei “valori elevati”.