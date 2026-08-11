VIDEO | Europei di atletica, dominio Italia nel lancio del peso: Fabbri oro e Weir argento

ROMA – Dominio Italia nel lancio del peso agli Europei di Birmingham. Un inarrivabile Leo Fabbri si è preso l’oro con 22.31, davanti a l’altro azzurro Zane Weir con 21.12. È una splendida doppietta azzurra quindi a illuminare la prima serata di gare. Per Fabbri, padrone incontrastato fin dall’inizio, è il secondo oro consecutivo a due anni dal trionfo di Roma. Stavolta a festeggiare insieme al colosso fiorentino c’è anche il compagno di allenamento Weir, tornato sul podio tre anni dopo l’oro europeo indoor. Bronzo per lo svedese Wictor Petersson. Sesto posto finale invece per l’altro italiano in gara, Nick Ponzio.

FABBRI ‘RE’ DEL PESO: MI SONO DIVERTITO DA MORIRE

Una corona in testa per dire che è ancora lui il ‘re’ d’Europa nel lancio del peso. La festa di Leo Fabbri dopo la medaglia d’oro vinta a Birmingham. “Sono veramente felice, me la sono goduta- ha raccontato l’azzurro- Volevo fare una gara in crescendo e sono contentissimo. Tornare a casa con l’oro era l’obiettivo ed è stato bellissimo. Mi sono divertito da morire. Bello anche avere fatto l’uno-due con Zane (Weir). Abbiamo dimostrato di essere i più forti in Europa”. L’argento, infatti, è andato al collo di un altro azzurro, Zane Weir: “E’ stata una stagione difficile per me, ma adesso sono felice di questo risultato. Il livello della finale era altissimo e per me essere arrivato qui a gareggiare con i migliori non è stato facile. E’ una medaglia che mi ripaga”. A completare il podio lo svedese Wictor Petersson. Sesto posto finale invece per l’altro italiano in gara, Nick Ponzio.