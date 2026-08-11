martedì 11 Agosto 2026

L’oroscopo di martedì 11 agosto 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 11-8-2026 ore 7:45Ultimo aggiornamento: 11-8-2026 ore 7:45

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Dovresti sentirti eccitato, particolarmente innamorato o pronto a passare questa giornata in maniera più divertente e piacevole. Tante buone idee, buone i progetti che partono in questo periodo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

In questa giornata la voglia di amare raddoppia. Nella sfera professionale tutto procede bene ed è prevista una promozione!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Schiarite per quanto riguarda eventuali questioni legali nate nel passato. Sia che tu ti muova, sia che rimanga fermo, ci sono nuovi contatti, altre persone attorno a cui rapportarsi…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Evita discussioni e polemiche con colleghi e collaboratori. L’amore ti chiede qualcosa in più o sei tu che chiedi conferme.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Questa giornata non ti permette di sentirti molto in forma. Nell’ambito del lavoro qualche conflitto con soci o collaboratori.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se c’è stato qualche problema nel passato, ora sarà possibile andare avanti. Fortuna se hai contatti con l’estero.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Un grande recupero è previsto anche per la prossima settimana. Se hai un’idea in mente cerca di farla valere. Puoi vincere una grande sfida, diventare l’ago della bilancia per tutte le trattative in corso.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Sei meno pensieroso, la cosa è buona, spesso sono le ansie che fermano le tue iniziative! Oggi cerca di fare le cose con calma.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Attenzione a questioni di carattere pratico, in particolare se pensi di acquistare qualcosa d’importante. Devi recuperare forza fisica.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata che porta tanta energia per cambiamenti che già sono in corso. Ora stai cercando nuovi soci, collaboratori, persone che siano pronti a condividere con te grandi progetti.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Avrai la piacevole sorpresa di sentirti più forte, e non è escluso che venga fuori l’idea di un piacevole viaggio in buona compagnia. Chi ha un lavoro aperto può guadagnare di più.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non capisci bene certi atteggiamenti del partner. Questioni legali da risolvere.

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