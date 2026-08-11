L’oroscopo di martedì 11 agosto 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Dovresti sentirti eccitato, particolarmente innamorato o pronto a passare questa giornata in maniera più divertente e piacevole. Tante buone idee, buone i progetti che partono in questo periodo.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
In questa giornata la voglia di amare raddoppia. Nella sfera professionale tutto procede bene ed è prevista una promozione!
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Schiarite per quanto riguarda eventuali questioni legali nate nel passato. Sia che tu ti muova, sia che rimanga fermo, ci sono nuovi contatti, altre persone attorno a cui rapportarsi…
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Evita discussioni e polemiche con colleghi e collaboratori. L’amore ti chiede qualcosa in più o sei tu che chiedi conferme.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Questa giornata non ti permette di sentirti molto in forma. Nell’ambito del lavoro qualche conflitto con soci o collaboratori.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Se c’è stato qualche problema nel passato, ora sarà possibile andare avanti. Fortuna se hai contatti con l’estero.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Un grande recupero è previsto anche per la prossima settimana. Se hai un’idea in mente cerca di farla valere. Puoi vincere una grande sfida, diventare l’ago della bilancia per tutte le trattative in corso.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Sei meno pensieroso, la cosa è buona, spesso sono le ansie che fermano le tue iniziative! Oggi cerca di fare le cose con calma.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Attenzione a questioni di carattere pratico, in particolare se pensi di acquistare qualcosa d’importante. Devi recuperare forza fisica.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Giornata che porta tanta energia per cambiamenti che già sono in corso. Ora stai cercando nuovi soci, collaboratori, persone che siano pronti a condividere con te grandi progetti.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Avrai la piacevole sorpresa di sentirti più forte, e non è escluso che venga fuori l’idea di un piacevole viaggio in buona compagnia. Chi ha un lavoro aperto può guadagnare di più.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Non capisci bene certi atteggiamenti del partner. Questioni legali da risolvere.