Meteo, le previsioni di martedì 11 agosto 2026

ROMA – Anticiclone sempre presente, ma ci saranno anche tanti temporali sui monti. Al mattino, cielo sereno su tutte le regioni; più nubi soltanto sull’arco alpino, lungo la costa della Toscana e sui settori tirrenici meridionali; nel corso delle ore pomeridiane si accenderanno dei temporali anche intensi sull’arco alpino, isolati lungo la dorsale appenninica; sul resto del Paese, più soleggiato.

NORD

Pressione stabile, ma con temporali pomeridiani. Al mattino, tanto sole su tutti i settori, un po’ più di nubi soltanto sull’arco alpino. Nel corso delle ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche intensi su tutte le Alpi, sulle Prealpi e localmente anche sulle alte pianure. Temporali anche sull’Appennino ligure; serata maggiormente asciutta su tutte le regioni. Temperature: Valori massimi attesi tra i 31°C di Genova e i 35-37°C di molte città di pianura.

CENTRO E SARDEGNA

Pressione stabile. La giornata si aprirà con un cielo sereno, un tempo asciutto e soleggiato su tutte le regioni. Nel corso delle ore pomeridiane ecco che aumenteranno le probabilità di temporali e piogge sui rilievi appenninici e zone adiacenti a essi. Tra il tardo pomeriggio e le ore serali è atteso un graduale miglioramento ovunque. Venti settentrionali, mari poco mossi. Temperature: Valori massimi compresi tra i 33-34°C di Ancona e Pescara e i 39°C di Firenze e Roma.

SUD E SICILIA

Anticiclone africano che domina incontrastato. La mattinata inizierà con un cielo generalmente poco nuvoloso sui settori montuosi di Basilicata e Calabria; nel corso delle ore pomeridiane aumenteranno le nubi sulla Sicilia interna, sulla Calabria e zone interne della Campania, ma senza fenomeni associati. Venti dai quadranti settentrionali, mari generalmente poco mossi. Temperature: Valori massimi attesi tra i 33 e i 35 gradi su gran parte delle città.