Europei di ginnastica, oro per Asia D’Amato e bronzo per Maggio nell’all around

ROMA – Asia D’Amato è medaglia d’oro nell’all around di ginnastica agli Europei multisport in corso a Monaco di Baviera. La genovese ha chiuso prima in classifica con il punteggio di 54.732, mentre l’altra azzurra, Martina Maggio, ha conquistato la medaglia di bronzo con 53.965. Argento per la britannica Alice Kinsella (54.132).

Foto Credit: Simone Ferraro /FGI

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it