Balenciaga lancia la borsa extra lusso ispirata ai sacchetti della spazzatura

ROMA – È il sacchetto della spazzatura più costoso mai realizzato. Arriva sul mercato la Trash Pouch, la nuova borsa di Balenciaga ispirata proprio alle buste che tutti utilizziamo in casa. A idearla è stato lo stilista georgiano Demna Gvasalia, il quale ha spiegato che non avrebbe potuto “perdere l’opportunità di realizzare la busta della spazzatura più costosa al mondo, perché chi non ama uno scandalo nella moda?”.

E, in effetti, la borsa di Balenciaga è diventata un vero e proprio caso: a colpire è – oltre all’estetica – il costo. Per accaparrarsela, infatti, servono 1.800 euro. Stessa cifra per qualsiasi colore si scelga (nero, bianco e rosso, giallo e nero, azzurro e nero).

La borsa, parte della collezione Autunno/Inverno 2022, è totalmente realizzata in pelle di vitello e ha un rivestimento lucido.

Balenciaga, d’altronde, non è nuova a operazioni di questo tipo. Nel 2017, al costo di 2.000 euro, era stata messa in vendita una borsa creata a immagine e somiglianza delle buste di Ikea (le celeberrime azzurre).

