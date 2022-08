Il sindaco di Monteforte Irpino: “Criticità in quasi la totalità del territorio”

NAPOLI – A Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, continuano i lavori per il ritorno alla normalità, dopo l‘alluvione che si è abbattuto sul paese nei giorni scorsi. “In questo momento e, sin dalle primissime ore della mattinata, così come accaduto nei giorni scorsi, tutti i mezzi e gli uomini che abbiamo a disposizione sono impegnati sul territorio comunale. Ovviamente c’è un ordine di priorità degli interventi, basato sulla gravità delle emergenze. Vi chiedo, pertanto, di pazientare e di collaborare con i mezzi di soccorso. Interverremo in tutte le zone colpite dal nubifragio ma dovete rendervi conto che, al momento dopo le piogge dei giorni scorsi, la quasi totalità del territorio comunale presenta criticità più o meno gravi. E, nonostante la solidarietà di tanti volontari ed enti pubblici e privati che hanno messo a disposizione uomini e mezzi, la grave situazione di emergenze che stiamo vivendo, impone tempi e modalità che dobbiamo rispettare e supportare”, scrive su Facebook il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano. “Tutti gli amministratori – conclude il primo cittadino – sono a disposizione per le vostre segnalazioni e le vostre richieste”.

