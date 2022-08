Il boss di Ryanair: “È finita l’era dei voli a 10 euro”

ROMA – Stop ai voli super scontati per chi viaggia con Ryanair. Ad annunciarlo è stato Michael O’Leary, ceo della compagnia aerea low cost irlandese. Il manager, intervistato dalla Bbc, ha spiegato: “Non vedrete più le tariffe promozionali da 0,99 euro o 9,99 euro a biglietto per i prossimi anni“.

La causa, ha aggiunto O’Leary, è l’aumento del costo dei carburanti provocato dalla guerra in Ucraina. Il dirigente ha ricordato che il costo medio dei biglietti Ryanair salirà dai 40 euro dello scorso anno a circa 50 euro per i successivi cinque anni.

“Pensiamo che la gente continuerà a viaggiare frequentemente – ha osservato O’Leary – ma allo stesso tempo che le persone diventeranno più attente ai prezzi”.

