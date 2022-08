Meloni: “Nessun italiano smetterà di votare FdI perché glielo dice il New York Times”

ROMA – “I giornali internazionali imbeccati dalla sinistra raccontano di un’Italia governata da FdI come una specie di pericolo per tutto il mondo internazionale, ma segnalo alle persone che imbeccano la stampa internazionale che nessun italiano smetterà di votare FdI perché glielo dice il New York times“. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, lo dice su Rai Radio1, parlando dell’articolo del giornale americano firmato dallo storico e giornalista David Broder, dal titolo “Il futuro è l’Italia, ed è squallido”.

“Io sto facendo campagna raccontando quello che voglio fare, poi c’è una sinistra che pur di governare è disposta a farlo anche sulle macerie”, accusando Fratelli d’Italia di fascismo usando “un armamentario surreale, perché le famose parole chiave” di presa di distanza “sono 20 anni che le dico”, dice Meloni. Però “la sinistra senza contenuti cerca sempre di nascondersi dietro la coperta di Linus di slogan triti e ritriti”, aggiunge. “Il problema è che raccontare questo nuoce all’Italia– denuncia la presidente FdI- perché gli osservatori si spaventano, non conoscono la realtà, quindi per difendere l’Italia io devo spiegare che siamo una democrazia come le altre”.

MELONI: “FLAT TAX? OK DIMINUIRE LA PRESSIONE FISCALE, SUL COME VEDREMO“

“Diminuire la pressione fiscale è un tema fondamentale, sul quale il centrodestra è d’accordo, poi da quello che sarà il modo migliore lo vedremo anche da quale sarà il risultato delle elezioni”, prosegue Meloni. Per FdI rispetto alla flat tax “la cosa migliore e applicarla all’inizio sui redditi incrementali, tutto quello fatto in più rispetto all’anno precedente- spiega Meloni- perché non ha bisogno di coperture particolari, si tratta di nuovo gettito”. Ma FdI punta molto “sull’abbattimento cuneo fiscale” con la logica del “più assumi meno paghi”, segnala la presidente del partito, perché “abbiamo bisogno di favorire il lavoro” e “la povertà non si abbatte per decreto, l’unico modo è creare lavoro e mettere soldi in tasca alle famiglie”.

MELONI: “FALSO FDI CONTRO PNRR, NOI ASTENUTI PER QUESTIONE METODO“

Che Fratelli d’Italia abbia votato contro il PNRR, “è falso, il fatto che si dica sul servizio pubblico mi preoccupa e spaventa. Noi siamo sempre stati favorevoli al Recovery plan ci siamo astenuti sul PNRR presentato da Draghi perché consegnato al Parlamento un’ora prima della discussione, e io non voto per impegnare 250 miliardi degli italiani se non so prima cosa c’è dentro”.

MELONI: “RISPETTEREMO LE REGOLE DEL BILANCIO EUROPEE, MA APRIRE UNA DISCUSSIONE“

Per quanto riguarda le regole di bilancio europee, una volta al governo, “siamo in un sistema di regole e le rispettiamo”, perché “siamo gente seria”, poi sul patto di stabilità “sicuramente va aperta una discussione su eventuali modifiche”, spiega Meloni a Rai Radio1. “Immaginare in questa situazione economica di tornare a quello che abbiamo conosciuto sarebbe un elemento complesso”, spiega la leader di FdI, “sicuramente va aperta una discussione su eventuali modifiche ma i parametri quando ci sono vanno rispettati”, ciononostante “su alcune questioni, obblighi internazionali, c’è una discussione sul patto di stabilità che in Europa va aperta”.

